Manisa’nın Alaşehir ilçesinde belediye tarafından organize edilen Yerel Tohum Takas Şenliği büyük ilgi gördü. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kurulan stantlarla atalık yerel tohumlar vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Alaşehir Belediyesi tarafından yerel tohumların yaşatılması, geleceğe aktarılması amacıyla organize edilen ’Yerel Tohum Takas Şenliği’nde konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Tarımsal üretimi artırabilmek, atalarımızdan kalan yerli tohumları yaşatabilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Tohum bizler ve geleceğimiz için hayati bir değer taşımaktadır. Bu yüzden tohumlarımızı korumak bizim birincil görevimizdir. Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapacağız. Etkinlikte emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Etkinliğe katılan vatandaşlara yerel atalık tohumlardan dağıtıldı.