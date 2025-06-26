Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Alaşehir Ortaokulu’nda, teknolojiyi eğitimle buluşturmak amacıyla, kalp krizi sonucu vefat eden Veli Özkan’ın ailesi ve hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan ’Veli Özkan Bilişim Teknolojileri Sınıfı’ düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere ve Veli Özkan’ın yakınları katıldı.

Törende konuşan Alaşehir Ortaokulu Müdürü Tuncay Yayla, "Eğitim kalitesinin güçlenmesine katkıda bulunan tüm yardımseverlere teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olacak bu sınıfın, okulumuz için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Sınıf, 15+1 bilgisayardan oluşuyor

Sınıfta, 15+1 bilgisayarla öğrencilerin bilgisayar derslerini işleyebileceği, kodlama, robotik, yapay zekâ ve yazılım geliştirme gibi alanlarda eğitim alabilecekleri donanımlı bir ortam sağlandı. Grup çalışmaları ve bireysel projelere imkan tanıyan sınıf, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak şekilde tasarlandı.

3D yazıcı ile mühendislik becerileri geliştirilecek

Geçtiğimiz yıl açılan matematik atölyesinin ardından, Alaşehir Ortaokulu’nun dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlayan bu sınıfta, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini destekleyen uygulamalı dersler verilecek. Ayrıca kurulumu tamamlanan 3D yazıcıyla öğrencilerin mühendislik becerilerini geliştirmeleri ve bilimsel kavramları daha iyi anlamaları amaçlanıyor.

Okul yönetimi, bilişim teknolojileri sınıfıyla öğrencilerini 21. yüzyılın gerekliliklerine uygun şekilde donatmayı ve onları geleceğin dijital dünyasına hazırlamayı hedefliyor.