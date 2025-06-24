MANİSA (İHA) – Manisa’nın Alaşehir ilçesinde eski vahşi çöp depolama alanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Gaz patlamaları nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangın, yaklaşık 1,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Yangın, bugün saat 18.00 sıralarında Alaşehir Cumhuriyet Parkı mevkisinde bulunan eski çöp döküm alanında çıktı. Gaz sıkışması nedeniyle meydana geldiği belirtilen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir ve Sarıgöl İtfaiye Amirliklerine bağlı ekipler ile havadan bir yangın söndürme helikopteri yangına müdahale etti. Alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcayan ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına aldı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da yangın alanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Başkan Öküzcüoğlu burada yaptığı açıklamada, "Burası yıllarca vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılmış. Artık çöpler buraya dökülmüyor, transfer istasyonuna gönderiliyor. Ancak her yıl burada gaz patlaması nedeniyle yangın çıkıyor. Evrenli bölgesi ormanlara çok yakın. Ekiplerimiz yangının ormana sıçramaması için mücadele etti" dedi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri H.A.A.’ya ilk müdahale, doktor kimliği de bulunan Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. H.A.A., daha sonra tedavi altına alınmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.