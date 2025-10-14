Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Ağaç gölgesinde kitap okuma etkinliği yapıldı.

Alaplı Atatürk Ortaokulu tarafından "Yaşam Becerileri Projesi" kapsamında düzenlenen "Ağaçların Gölgesinde, Kelimelerin Büyüsünde" adlı etkinlik, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan gençler ve veliler, sadece bir kitap okuma faaliyetine değil, aynı zamanda doğayla uyum içinde geçen sakin ve anlamlı bir ana tanıklık etti.

Doğada kitap okumak, gençlerin hem ruhunu dinlendirdi hem de okumanın bir alışkanlık değil, bir yaşam biçimi olduğunu hissettirdi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, Şube Müdürleri Yakup Keleş ve Yüksel Önder ile Okul Müdürü Bünyamin Dervişoğlu da katılarak öğrenciler ve velilerle bir araya geldi.

Okuma alışkanlığını doğayla buluşturmayı amaçlayan etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Etkinlik sonunda okul yönetimi, katkı sunan tüm öğrenci, veli ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Okuyoruz, öğreniyoruz, birlikte büyüyoruz" mesajı verdi.