Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) iş birliğinde düzenlenen "Sanatta İslam, İslamda Sanat" Uluslararası Kongresi, yarın saat 9.30’da 100’ü aşkın yerli ve yabancı katılımcıyla başlıyor.

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden ilim insanlarının yanı sıra Fransa, İsveç, Malezya, Fas, İran, Azerbaycan, Bosna Hersek, Mısır, Katar ve Endonezya gibi birçok ülkeden seçkin sanatçı, araştırmacı ve akademisyenlerin yer alacağı kongrede, İslâm medeniyetinde sanatın düşünsel temelleri, günümüz sanat anlayışıyla ilişkisi ve çağdaş estetik tartışmaları ele alınacak.

Kongrenin açılışında, IRCICA Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç ile İslam Âlimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu birer konuşma yapacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Aydemir, kongreyle ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Rektörümüz Prof.Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun destek ve teşvikleriyle gerçekleştirdiğimiz bu kongre hem akademik bir toplantı niteliğinde olacak hem de sanatın İslam düşüncesindeki köklü yerini yeniden hatırlatmayı ve bugünle ve gelecekle ilişkisinin sorgulanmasını amaçlayan bir kültür buluşması olacaktır. IRCICA gibi önemli bir kurumla iş birliği içinde, sanatın barış, merhamet ve medeniyet dili olduğunu dünyaya bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Atatürk Üniversitesinden yükselen bu sesin uluslararası sanat ve düşünce çevrelerinde yankı bulacağına inanıyoruz."

15 ile 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kongre kapsamında sergiler ve konserler de düzenlenecek.