Alanyaspor, Portekizli Teknik Direktör Joao Pereira ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Alanyaspor’da Sami Uğurlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Joao Pereira getirildi. Portekizli teknik adam için tesislerde imza töreni düzenlendi. İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Öncelikle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğimiz Sami Uğurlu hocamıza ve ekibine, Alanyaspor’umuza vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kendim ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Bugün itibarıyla Joao Pereira hocamızla anlaşmış bulunmaktayız. Trabzonspor gibi güzide bir kulübümüzde yıllarca futbol oynamış ve Sporting takımında da teknik direktörlük yaptığı için hocamızı herkes yakından tanıyor. Kendisine hoş geldin diyorum. Alanyaspor’umuzda başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Joao Pereira: "Karakteri ve yüksek enerjisi olan bir takım oluşturmak istiyoruz"

Turuncu-yeşillilerin yeni teknik direktörü Joao Pereira ise, "Öncelikle başkanıma, bana ve ekibime güvendiği için çok teşekkür ediyorum. Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Bana ve aileme çok iyi davranan bir ülke burası. Buraya çok büyük projelerle ve hırslı bir şekilde geldim. Ekibimle birlikte hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Karakteri ve yüksek enerjisi olan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bunu saha içerisinde göstermek için çok çalışacağız. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları hocayken de elde etmek için çok çalışacağım. Tekrardan başkanımıza ve Alanyaspor’daki tüm yetkililere bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.