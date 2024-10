Avrupa Triatlon Federasyonu’nun organizasyonunda, Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde 33 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Alanya Avrupa Triatlon Final Kupası Yarışması başlıyor. Büyük heyecan, yarın sabah Galipdere Halk Plajı’ndan start alacak.

Kesintisiz olarak 33. kez devam eden tek organizasyon olma özelliği taşıyan Alanya Avrupa Triatlon Final Kupası öncesi Belediye Meclis Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner, Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Baş, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Belediye Spor İşleri Müdürü Levent Uğur ve basın mensupları katıldı. Toplantı, Alanya’da geçmişten günümüze gerçekleşen Triatlon organizasyonlarının kısa bir özetini anlatan videonun izlenmesiyle başladı. Akabinde ise konuşmalara geçildi.

‘’Alanya iklimi ve imkanlarıyla triatlon için çok önemli bir şehir’’

Toplantının açılış konuşmasını Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner gerçekleştirdi. Grabner, “Bu benim Alanya’ya dördüncü gelişim. Bu organizasyonun 33. kez gerçekleşeceği heyecanı ile buradayız. Her gün görebileceğiniz bir şey değil bu. Bu, çok büyük bir başarı. Böylesine büyük ve önemli bir turistik şehirde yolları kapatarak bu tür imkanları kullanarak böylesine bir organizasyonu gerçekleştirmek çok zor. Bu organizasyonda emeği olan başta Alanya Belediyesi’ne müteşekkirim. Yıl boyunca 14 yarış tamamlandı. Alanya bu yarışların son etabı. Artık sonuçlar yayınlanmaya başlayacak ve gelecek yıl planlamaları yapılıyor. Buraya geldiğimiz bölgede kış hakimdi. Burada ise mükemmel bir hava var. Bu fırsatın da tadına varmak bizim için ayrıca bir mutluluk oldu” dedi.

“Organizasyonun başarıyla gerçekleşmesi için gereken her şey hazır’’

33 yıl önce gerçekleştirilen ilk organizasyonun da içerisinde yer alan Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Komitesi Üyesi Abdurrahman Açıkalın, hazırlanan videonun kendisini duygulandırdığını ifade ederek konuşmasına başladı. Açıkalın, “Bugün Triatlonun 33. senesini kutluyoruz. Bizim için triatlon her sene farklı bir anlam kazanır. Triatlon Alanya’daki uluslararası organizasyonların başlama yeridir. Biz onun üzerine birçok organizasyon ilave ederek devam ettik. Ama triatlon her şeyin bir başlangıcı olarak kabul edilir Alanya’da. Bizler de Alanya Belediyesi olarak elimizden geldiğince triatlonu daha ileri götürmek için çaba sarf ediyoruz. Federasyon Başkanımız çok değerli Bayram Yalçınkaya, benim 1990’lı yılların başından bu yana yakın arkadaşım. Onun da desteğiyle birlikte triatlonu çok daha yukarılara çıkaracağımızdan eminim. Bu bir takım çalışmasıdır. Yarın için her şey mükemmel görünüyor. Organizasyona her şeyiyle hazırız” diye konuştu.

“Alanya ile özdeşleşmiş bir spor haline geldi’’

Alanya Belediyespor Müdürü Levent Uğur ise, “Bu organizasyon ile Avrupa’da aralıksız devam eden organizasyonlar arasında yer alıyoruz. Alanya ilklerin şehri. Umarım kazasız, başarılı bir organizasyon yaparız” diye konuştu.

Türkiye Triatlon Federasyonu Asbaşkanı Ali Baş da, “Bu organizasyon dünyada bir ilk. Türkiye dahil 26 ülkeden 112 sporcu iştirak edecek. Emeği geçen Kaymakamlığa, Alanya Belediyesi’ne, İl ve İlçe Spor Müdürlüklerine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel ve iyi bir yarış olur. Alanya ile bütünleşmiş bir organizasyon. Devamını diliyorum” dedi.

İlk düdük sabah 06.45’te Galip Dere’de çalacak

Yarın sabah 06.45’te çalacak ilk düdük ile Ulusal Yarışlar etabı başlayacak. 165 sporcu boy göstereceği etapta sporcular 750 metre yüzme parkuru ile mücadeleye başlayacak. Arkasından da 20.1 kilometrelik bisiklet etabına geçilecek. Bisikletin ardından sporcular koşu etabına geçecek. Toplamda 4.8 kilometrelik koşu etabıyla beraber ipi göğüsleyen sporcular madalyaya hak kazanacak. Ödül töreni ise 10.30’da düzenlenecek. Bir sonraki start ise 9.30’da Halk Triatlonu’nun olacak. 7’den 70’e herkesin katılabileceği organizasyon ile kent sakinlerinin de organizasyona çekilmesi hedefleniyor. Saat 13.00’de Elit Kadınlar, 15.00’da ise Elit Erkekler start alarak Avrupa Triatlon Kupası’nda mücadele edecekler. 26 ülkeden 70 elit erkek, 49 elit kadın sporcunun boy göstereceği mücadelenin ödül töreni ise 17.30’da yapılacak.