"Trafik Haftası" kapsamında düzenlenen UKOME Genel Kurulu Toplantısı’nda Antalya’daki ulaşım ve trafik sorunları değerlendirildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Her cumartesi 500 uçak iniyor, 500 uçak kalkıyor" diyerek kente havayoluyla gelen turist yoğunluğuna dikkat çekerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Konyaaltı’ndan başlayacak 4. raylı sistemin ihalesinin tamamlandığını duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu Toplantısı, Trafik Haftası kapsamında ASAT Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kentteki karayolu, hava ve raylı sistem trafiğine ilişkin güncel veriler ve projeler paylaşıldı.

"500 uçak iniyor, 500 uçak kalkıyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentteki taşıt yoğunluğuna ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı. "Kişi başına düşen araç sayısında Türkiye ortalaması 2.7’yken Antalya 1.7. Yani iki kişiden daha azına bir araba düşüyor" diyen Vali Şahin, motosiklet yoğunluğunda da Türkiye ortalamasının 12 kişide bir motosiklet olduğunu, Antalya’da ise bu sayının 5,5 kişiye kadar indiğini belirtti. Bu tabloya kenti ziyaret eden araçların da eklendiğini vurgulayan Şahin, "Bu kadar yoğun bir trafiğin olduğu bir şehirde sağlıklı bir akışı sağlamak kolay değil. Bunun için iyi organize olup yatırım yapmak gerekiyor" dedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü yatırımlara da değinen Vali Şahin, Kepez üstündeki kavşakta yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, Temmuz sonu ya da Ağustos başında Burdur-Antalya yolunun köprü üstüne alınacağını belirtti. Duraliler, Sanayi ve Uncalı kavşaklarında da çalışmaların sürdüğünü aktaran Şahin, Alanya-Antalya Otoyolu projesinin de planlandığı şekilde ilerlediğini söyleyerek, yüklenici firmanın şantiyesini kurduğunu, taşıma planlarını tamamladığını ve bazı noktalarda fiziki çalışmalara başladığını dile getirdi.

Turizm sezonuyla birlikte hava trafiğinde büyük bir yoğunluk yaşandığını belirten Vali Şahin, "Devlet Hava Meydanları Müdürümüz her cumartesi slot (bir uçağa belirli hava sahalarını ve havaalanlarını belirli zaman dilimlerinde kullanabilmesi izni) sayılarının bini bulduğunu aktardı. Yani 500 uçağın inip, 500 uçağın kalkması demek bu. Geçen sene bin 213 ile rekor kırmıştık. Görünen o ki bu yıl bu rekor da geçilecek" dedi.

Personel sayısı değişmedi denetim sayısı yüzde 10 arttı

Vali Şahin, ATV ve offroad safari araçlarına yönelik denetimlerin artırıldığını, geçmişte bu tür araçlarla yaşanan ölümlü kazaların tekrarının önüne geçmek için sıkı kontroller yapıldığını söyledi. Trafik personel sayısında artış olmamasına rağmen yapılan denetim sayısının yüzde 10 arttığını belirten Şahin, "Bu yüzde 10’luk artış büyük bir fedakarlıkla sağlandı" dedi.

Korsan taşımacılıkla mücadelede başarılı sonuçlar alındığını, şehir içi ölümlü kazalarda ciddi oranda düşüş sağlandığını aktaran Şahin, "Geçen yıl aynı dönemde üç vefat varken şu anda hiç vefatımız yok. İnşallah da böyle devam eder. Çünkü her kaza bir travmadır, hele ki ölümlü kaza yürek yakan bir hadisedir" ifadelerini kullandı.

Motorcu dostu bariyer ve yol düzenlemeleri

Özellikle motosiklet kazalarında can kaybını önlemeye yönelik "motorcu dostu bariyer" uygulamalarının önemine değinen Şahin, Karayolları tarafından geçtiğimiz yıl 15 bin metre bariyer uygulandığını, bu yıl da aynı uzunlukta bariyerin daha döşeneceğini açıkladı.

Trafikteki yoğunluğu azaltmak adına yapılan düzenlemelere de değinen Vali Şahin, Kardeş Kentler Bulvarı üzerinde bir U dönüşünün kapatıldığını, ayrıca Terminal 2 içerisindeki döner kavşağa bir şerit daha ilave edildiğini aktardı. Şahin, bu hamlelerle birlikte bölgede akışın sağlandığını, sürecin sıkı şekilde takip edildiğini vurguladı.

"4. raylı sistemin ihalesini tamamladık"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’te kentte yürütülen ulaşım projeleri hakkında bilgi verdi. Antalya genelinde 148 akıllı kavşağın aktif olarak hizmet verdiğini belirten Böcek, emniyet birimleriyle iş birliği içinde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Antalya’nın 2040 yılına kadar uzanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Master Planı için bu yıl ihale yapıldığını belirten Böcek, "19 ilçeyi kapsayan plan, yıl sonunda tamamlanacak. İlk sunumu aldım, gerçekten çok güzel" dedi. Böcek, projenin maliyetinin 200 milyon lira olduğunu ifade etti.

Nüfus artışına da dikkat çeken Başkan Böcek, 2019’dan bu yana Antalya’da 210 bin kişilik bir artış yaşandığını, 07 plaka sayısının 523 bine ulaştığını söyledi. Bu artışa paralel olarak toplu ulaşıma ağırlık verdiklerini belirten Böcek, "Göreve geldiğimizde 3. raylı sistemi tamamladık. Şimdi 4. raylı sistemin de ihalesini tamamladık. Bu hattı Konyaaltı’ndan başlatacağız. Önümüzdeki günlerde kendi öz kaynaklarımızla bu projeye başlayacağımıza dair detayları da kamuoyuyla paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Toplantıya; Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek katıldı.