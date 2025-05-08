Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde motosiklet kullanan personele yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

Alanya Belediyesi personelinin hizmet kalitesini artırmak amacıyla verilen hizmet içi eğitimler sürüyor. Trafik Haftası kapsamında Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görevli olan ve motosiklet kullanan personel için güvenli sürüş eğitimi düzenlendi.

"Kask takmak çok önemli"

Motto Akademi’nin verdiği eğitim, Ankara’dan gelen Atilla Hakan Şen tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, zabıta personeline, motosiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar teorik ve uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim alanında özel olarak hazırlanan parkurda pratik yapan personel, Atilla Hakan Şen’in gözetiminde parkuru hatasız bir şekilde tamamlamaya çalıştı. Personelin merak ettiği soruları da yanıtlayan Eğitmen Şen, "Çok iyi motosiklet kullanan arkadaşlarımız da vardır ama bazı teknikleri bilmezlerse hem sivil hayatlarında hem de görev başında sorunlar yaşayabilirler. Motosikleti bilirsek, motosiklet güvenli olur. Motosiklet kazalarında ilk darbeyi kafa alır. Bu yüzden kask takmak çok önemli ve olmazsa olmaz bir kuraldır. Ayrıca motosiklet kullanıcılarına özel hazırlanan ekipmanlarda aynı şekilde sürüş esnasında üzerimizde olmalıdır. Bu ekipmanlar kullanılmazsa kaza anında yaralanma riskimiz de artar" dedi.

"Bakış tekniğini kullanmalıyız"

Sürüş esnasındaki tekniklerden bahseden Şen, "Gözümüz nereye bakarsa motosiklet oraya gider. Motosikletin otomobillerden en büyük farkı da budur. Bu yüzden bakış tekniğini kullanmalıyız. Gideceğimiz yöne bakmak hayati önem taşıyor. Bak, planla ve uygula kuralını da muhakkak sürüş esnasında unutmamalıyız. Gideceğimiz yere bakmalı, ne yapacağımızı planlamalı ve daha sonra uygulamalıyız" diye konuştu. Alanya Belediyesi’ndeki personele verilen farklı alanlardaki hizmet içi eğitimlerin tüm birimlerde devam edeceği belirtildi.