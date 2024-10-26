Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, Çorum FK karşısında çok fazla gol fırsatı yakalamalarına rağmen sonuca gidemediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Çorum FK’ya 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, çok fazla gol fırsatı yakalamalarına rağmen sonuca gidemediklerini belirterek, "Bir taç pozisyonunda tesadüf Çorum FK oyuncusunun göğsüne çarpan topla kalemizde golü gördük. Daha sonra oyunu çevirmek için mücadele verdik fakat sonuç istediğimiz gibi olmadı. Bundan sonraki maçlarda daha fazla gol pozisyonu üretip skora yansıtmak istiyoruz" dedi.