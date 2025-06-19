Alanya Üniversitesi, Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 listesine girerek önemli bir uluslararası başarıya imza attı. Üniversite; sağlık, eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve sanayi gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde üst sıralarda yer aldı. Rektör Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin sadece akademik değil, etik ve toplumsal değerler açısından da ön planda olduğunu vurgulayarak bu başarının tüm üniversite kadrosunun özverili çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

Alanya Üniversitesi, yükseköğretim dünyasının en prestijli sıralamalarından biri olan Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 listesine girerek büyük bir başarıya imza attı. Üniversite; Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Açlığa Son (SDG 2), Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SDG 5), Sağlık ve Kaliteli Yaşam (SDG 3), İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Nitelikli Eğitim (SDG 4) ve Amaçlar İçin Ortaklıklar (SDG 17) gibi birçok önemli kategoride üst sıralarda yer aldı.

"Uluslararası prestij arttı"

Times Higher Education (THE) Impact Rankings, üniversiteleri yalnızca akademik başarılarıyla değil; topluma, çevreye ve küresel sorunlara olan katkılarıyla da değerlendiriyor. Bu özelliğiyle söz konusu sıralama, Birleşmiş Milletler ’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda dünya üniversitelerinin sosyal sorumluluk alanındaki performanslarını objektif bir biçimde ortaya koyuyor. Dünya genelindeki öğrenciler, akademisyenler ve yatırımcılar için bu sıralamaların çok önemli bir anlamı var. Alanya Üniversitesi, bu sıralama ile sadece akademik değil, etik ve toplumsal değerler açısından da güvenilir bir kurum olduğunu ortaya koymuş oldu.

"Topluma, çevreye duyarlıyız"

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 listesinde üst sıralarda yer almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Sağer, Alanya Üniversitesi’nin yalnızca akademik başarılarla değil, topluma, çevreye ve küresel sorunlara duyarlı yaklaşımıyla da fark oluşturduğunu vurguladı. Prof. Dr. Sağer, "THE Impact Rankings gibi saygın bir uluslararası değerlendirme platformunda yer almak, üniversitemizin sadece eğitim ve araştırma alanındaki başarısını değil; aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma, çevre bilinci ve toplumsal katkı konularındaki güçlü vizyonunu da ortaya koymaktadır. Alanya Üniversitesi olarak bizler, öğrencilerimize yalnızca bilgi kazandırmakla yetinmiyor; aynı zamanda etik değerler, sosyal sorumluluk ve küresel farkındalık da aşılıyoruz." ifadelerini kullandı. Üniversitenin tüm akademik ve idari kadrosunun özverili çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini belirten Sağer, "Bu gurur verici sonuç, hep birlikte ortaya koyduğumuz azmin ve sorumluluğun bir yansımasıdır. Bundan sonraki süreçte daha büyük hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.