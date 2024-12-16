Samsun’un Alaçam ilçesinde İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Derneği kuruldu.

İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Derneği Başkanı Hasan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Bafra Çetinkaya Köprüsü Kızılırmak Seddesi’nde bir basın açıklaması yaptı. Başkan Aslan yaptığı açıklamada, "Ekolojik döngüler canlı yaşam için önem taşıyan karbon, azot, oksijen, su ve benzeri maddelerin yerkabuğu, atmosfer ve okyanuslar arasında kendi kendini düzenleyen bir mekanizma içinde süregelen hareketi olarak tanımlanır. Dolayısıyla küresel ekolojik kriz, ekolojik döngülerin nasıl bozulduğu incelenerek anlaşılabilir. Türkiye’nin neredeyse yüzde 70’lik kısmı şiddetli kuraklık yaşamaktadır. Yapılan uluslararası çalışmalara göre Türkiye 2040 yılında kuraklık sıralamasında dünyada 2. en büyük risk barındıran ülkeler kategorisinde olacaktır. Türkiye’de bağımsız 6 tane ırmağımız var. Bunlar eylül ayından itibaren kullanılmamak üzere boşa dökülüyor. Burada gördüğümüz gibi Kızılırmak Nehri suyunu baraj kapakları açılmadan önce Vezirköprü üzerinden, Amasya, Turhal tekrar Kızılırmak’a ulaştırıp kurumakta olan göllere suyu dağıtmak istiyoruz. Irmaklarımız boşa akmasın, ülkemiz çöl olmasın. Türkiye’de bulunan 240 gölden 186’sı kurudu. Göl kurumasının iklimsel kuraklığa neden olması, tarımsal kuraklığa ve su kirliliğine yol açıyor. Maalesef bu durum temiz suyu ve gıda üretimini kısıtlıyor" dedi.