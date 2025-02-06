Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçen Akyazı Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrasında teyakkuza geçen Akyazı Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini süratle aldı. Etkisini artıran kar yağışı sonrasında Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, harekete geçti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına kar küreme çalışmalarına devam eden ekipler, gece gündüz demeden faaliyetlerini sürdürüyor.