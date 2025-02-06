Erzurum polisi 2025 Ocak ayı içinde yaptığı denetimlerde 144 bin 216 şahıs ve 24 bin 518 aracı sorguladı.

1-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen denetim ve faaliyetler kapsamında; 144 bin 216 şahısa yönelik GBT uygulaması yapıldı. 24 bin 518 araç denetlendi. Umuma açık 907 iş yeri denetlendi. Park ve bahçelerde 963, metruk binalarda 2 bin 140 denetim gerçekleştirildi. 511 araca cezai işlem uygulandı. 422 kişi bakayadan ve aranan 223 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 46 narkotik madde operasyonunda 3 bin 870,9 gram narkotik madde ele geçirildi. 6’si kurusıkı, 11 tabanca, 4 av tüfeği, 297 fişek ve 42 bıçak ele geçirildi.