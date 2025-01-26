Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin hediye ettiği akülü araçla mahalleyi gezmeye çıkan 13 yaşındaki Enes Fırat’ın yüzü isteğinin gerçekleştirilmesiyle güldü.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarına akülü tekerlekli araç dağıtarak dokunmaya devam ediyor. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla yola çıkan ve Nisan ayından bu yana 345 manuel ve akülü aracı engelli vatandaşlara ulaştıran HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, bir vatandaşın Beyaz Masa aracılığıyla ilettiği talep üzerine harekete geçti. Büyükşehir bürokratları ve AK Parti Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Karadurmuşlu Mahallesi’nde ikamet eden ve ALO 153 hattından Büyükşehir’e ulaşan Fırat ailesini birlikte ziyaret ederek aileye Başkan Öntürk’ün selamını iletti. Ziyaret esnasında Enes Fırat’a (13) akülü engelli arabası verilirken bu mutlu anında daire başkanlığı idarecileri tarafından yalnız bırakılmayarak araca binmesine yardım edildi. Akülü engelli arabasına kavuşan küçük Enes ve ailesi mutlu olurken, araçla mahallesinde yaptığı ilk gezisine Büyükşehir personeli eşlik etti. Yetkililer, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve destek olmak amacıyla tekerlekli araç dağıtımların ilerleyen günlerde de devam edeceğini belirtti.