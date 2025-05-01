Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş, veli toplantısına katıldı eğitimin bir yolculuk olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş Konuralp İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen veli toplantısına katılarak ‘Eğitimde Ailenin Gönülden Katılımı: Çocuklarımız İçin Birlikte Yürümek’ başlıklı bir konuşma yaptı. Konuşmasında, eğitimin yalnızca okul duvarları arasında gerçekleşen bir süreç olmadığını belirten Aktaş, ailenin bu yolculuktaki en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Eğitimin tüm paydaşlarının iş birliği içinde hareket etmesinin gerekliliğine dikkat çeken Hamza Aktaş, aile katılımının çocukların hem akademik hem de manevi gelişiminde kritik rol oynadığını ifade etti.

Eğitimin bir yolculuk olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aktaş, bu yolculukta öğretmenlerin birer rehber, ailelerin ise haritayı çizen mimarlar konumunda olduğunu belirtti. Çocukların en çok gözlemleyerek ve hissederek öğrendiklerine dikkat çeken Aktaş, bu nedenle ailelerin yalnızca sözleriyle değil, yaşam biçimleriyle de çocuklarına örnek olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Aile içindeki ilgi ve sevgi dolu iletişimin çocukların özgüveni üzerinde doğrudan etkili olduğunu ifade eden Aktaş, öğretmen-veli iletişiminin güçlendirilmesinin de çocukların hem akademik hem de manevi gelişimine olumlu katkı sağladığını dile getirdi. Ailelerin, çocuklarına kazandırmak istedikleri iyi alışkanlıkları önce kendi davranışlarında göstermeleri gerektiğini de vurgulayan Aktaş, duanın bir Müslüman için en güçlü dayanak olduğunu ve çocuklar için yapılan duaların kıymetinin büyük olduğunu söyledi.

Konuşmasını, "Bugünün çocukları yarının öğretmeni, doktoru, mühendisi ya da devlet adamı olabilir. Ama her şeyden önce onlar bizim göz aydınlığımız ve sadaka-i cariyemizdir. İyi bir nesil, iyi ailelerin eseridir" sözleriyle tamamlayan Doç. Dr. Hamza Aktaş, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Program sonunda okul yönetimi, katkılarından dolayı Düzce Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hamza Aktaş’a teşekkürlerini sundu.