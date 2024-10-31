Akyurt İş İnsanları Derneği (AKSİAD) Başkanı Murat Karakaş, ilçedeki fabrika sayısındaki artışa dikkat çekti. İlçede 340 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 600 fabrikanın daha ruhsat alma veya inşaat sürecinde olduğunu dile getiren Karakaş, “Gelecek nesil, teknolojiyi kullanarak mesleklerimizi farklı bakış açıları ile yeni bir noktaya taşıyabilir, gençlerin vizyonuna ihtiyacımız var” dedi.

Akyurt İş İnsanları Derneği (AKSİAD) Başkanı Murat Karakaş, dernekte düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ilçede 340 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 600 fabrikanın daha ruhsat alma veya inşaat sürecinde olduğunu aktardı.

İlçedeki fabrika sayısının artışı ile ortaya çıkan personel ihtiyacından bahseden AKSİAD Başkanı Murat Karakaş, meslek sahibi olmanın önemine değindi. “Padişahlar ve peygamberlerimiz de birer meslek sahibiydi” diyen Karakaş, “Hangi iş ile uğraşırsanız uğraşın, o işin ustası olmanız gerekir. Ustası olmadığınız bir işi yapamazsınız. Şu anda maalesef meslekler yok oluyor. Bunun önüne geçmek zorundayız, ekonomik gelişimi sürdürmek adına bu önemli bir gereklilik haline geldi. Gelecek nesil, teknolojiyi kullanarak mesleklerimizi farklı bakış açılarıyla yeni bir noktaya taşıyabilir, gençlerin vizyonuna ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

AKSİAD Başkanı Karakaş, bir meslek sahibinin yeni mezun bir mühendisten daha fazla ücret aldığını belirterek, “Biz personel aramıyoruz, meslek sahibi yapmak istiyoruz. Gençlerimizin de yeni açılacak fabrikaların sahibi olabilmesi için meslek öğrenmeleri gerekiyor. Bizim tek çaremiz üretmek, bu milli bir mesele. ‘Ağaç yaşken eğilir’ diye bir atasözümüz var. Gençlerimiz diğer ifadeyle ‘eğilsin’ istemiyoruz, gençlerimiz eğilmesin; birer meslekleri, kollarında altın bilezikleri olsun. Mesleği olan insan refah içinde yaşar, huzurlu olur” ifadelerini kullandı.

“Akyurt’taki fabrika sayısı 900’e ulaşacak”

Sanayi bölgesi olarak hızla gelişen Akyurt’taki fabrika yatırımları da artış gösteriyor. AKSİAD Başkanı Karakaş, ilçede şu anda 340 fabrikanın faaliyet gösterdiğini ve 600 fabrikanın daha ruhsat alma veya inşaat sürecinde olduğunu belirtti. Karakaş, “Kısa süre içinde Akyurt’taki fabrika sayısı 900’e ulaşacak. Sanayi bölgesindeki büyüme, gençlere daha fazla istihdam fırsatı sağlayacak. Bu durum sadece Akyurt’un değil, çevre ilçelerin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek” diye konuştu.