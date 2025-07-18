Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mersin Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Saadet Özdemir Arsakay, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yangınların çıkış nedenlerine ve yangın anında yapılması gerekenlere dikkat çeken Arsakay, herkesin bilinçli ve duyarlı davranması gerektiğini vurguladı.

“Yangınların Artmasında İklim Değişikliği ve İnsan İhmalleri Etkili”

Orman yangınlarının çevresinin açık olması nedeniyle hızla yayıldığını belirten Öğr. Gör. Arsakay, Türkiye’de en çok örtü ve tepe yangınlarının görüldüğünü söyledi. Yangınların artmasındaki en büyük etkenlerin kuraklık ve iklim değişikliği olduğunu vurgulayan Arsakay, “İklim değişikliği sıcaklıkları artırırken, kuraklık ortamın kuru kalmasına neden oluyor. Bu da yangın riskini ciddi oranda yükseltiyor. Bunun yanında piknik ateşi, anız yakımı, atılan sigara izmaritleri, ormanda bırakılan cam ve plastik atıklar da yangınlara davetiye çıkarıyor” dedi.

“Yangın Riski Yüksek Dönemlerde Açık Alevle Yapılan Tüm Faaliyetlere Son Verilmeli”

Özellikle sıcak ve rüzgârlı yaz günlerinde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Öğr. Gör. Arsakay, “Yangın riski yüksek dönemlerde ormanlık alanlarda ateş yakmamak, cam ve yanıcı madde bırakmamak, yangın ihtimaline karşı bilinçli hareket etmek büyük önem taşıyor. Orman Genel Müdürlüğü bu konuda önemli çalışmalar yürütüyor ancak bireysel farkındalık da en az kurumsal mücadele kadar önemli” diye konuştu.

“Yangınlarda İlk 30 Dakika Hayati”

Yangın anında yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Arsakay, hızlı müdahalenin büyük fark yarattığını belirtti. “Orman yangınları A sınıfı yangınlardır ve en etkili söndürücü sudur. Ancak en kritik zaman, yangının çıktığı ilk 30 dakikadır. Eğer yangın küçükse, etrafta bulunan su veya toprakla söndürme yapılabilir. Müdahale sırasında rüzgâr mutlaka arkaya alınmalı. En önemlisi ise hemen 112 Acil Çağrı Merkezi veya Alo 177’ye bilgi verilmelidir” şeklinde konuştu.

“Büyük Yangınlarda Profesyonellere Alan Açılmalı”

Büyük yangınlarla karşılaşıldığında vatandaşların doğrudan müdahale etmeye çalışmaması gerektiğini söyleyen Öğr. Gör. Arsakay, “Yangın büyüdüyse hızla bulunduğunuz bölgeden uzaklaşmalısınız. Rüzgârı karşınıza alarak, ters yönde ilerlemek en güvenli yoldur. Dumandan korunmak için ise ağız ve burun ıslak bezle kapatılmalı ve yere yakın hareket edilmelidir. Bu tür durumlarda en doğru davranış, profesyonel ekiplerin gelmesini beklemektir” ifadelerini kullandı.

“Ormanlar Sadece Ağaçlardan İbaret Değil”

Yangınların sadece ağaçları değil tüm canlı yaşamı tehdit ettiğini belirten Öğr. Gör. Saadet Özdemir Arsakay, “Ormanda yaşayan sayısız canlı yangınlarda hayatını kaybediyor. Bir ormanın eski haline dönmesi ise yıllar alıyor. Bu nedenle hepimize düşen sorumluluklar var. Herkesin daha bilinçli ve duyarlı olması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.