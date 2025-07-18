Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Bedreddin Gündeş, hakkında açılan davada beraat etti. Uzun ve yıpratıcı bir sürecin ardından çıkan beraat kararı, Gündeş tarafından “adaletin, hakikatin ve onurun zaferi” olarak değerlendirildi.

Gündeş, yaptığı yazılı açıklamada yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

“Hayat bazen insanı, kendi gerçeğiyle sınar. Kimi zaman suskunluğumuz bile suç sayılır, duruşumuz tehlikeye eşdeğer görülür. Ama insan, eğer inancını ve vicdanını yitirmemişse, her karanlığın ardında bir aydınlık, her iftiranın ötesinde bir hakikat olduğunu bilir.”

Kendisine yöneltilen suçlamaların kişiliğini değil, varoluşunun temelini hedef aldığını belirten Gündeş, “Terörle, şiddetle ve karanlıkla ilişkilendirilmek istendim. Oysa ben her zaman barışın, adaletin, insan haklarının ve birlikte yaşamanın savunucusu oldum,” dedi.

Beraat kararının yalnızca şahsi bir temize çıkış değil, susturulmak istenen tüm insanların sesi olduğunu vurgulayan Gündeş, “Bu karar; zalimin değil mazlumun, yalanın değil gerçeğin, korkunun değil cesaretin yanında durduğunun belgesidir,” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, süreç boyunca yanında olan dostlarına ve özellikle avukatları Hamit Mert Avcı ile Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür eden Gündeş, adalete olan inancını yineledi:

“Adalet, geç de olsa kıymetlidir. Bu belgeyi sadece kendim için değil, adalete inanan herkes adına gururla taşıyorum.

Gündeş , '' Berat kararının duyulmasıyla susmayan telefondaki dostlara, değerli Avukatlarım ve aile dostlarım Hamit Mert Avcı ve Bilgin Yeşilboğaz’a teşekkür ederim '' dedi.