Nesli tehlike altında olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde koruma altında bulunan deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri olan Mersin sahillerinde, bu yılın ilk yavruları yumurtadan çıkarak Akdeniz’le buluştu. Kumların altından yüzeye çıkan minik kaplumbağalar, doğal içgüdüleriyle yönlerini denize çevirerek zorlu yaşam yolculuklarına başladı.

İribaş deniz kaplumbağası ’caretta caretta’ ve yeşil deniz kaplumbağası ’chelonia mydas’ türleri, yoğun olarak yuvaladıkları Mersin kıyılarında, özellikle Mezitli, Erdemli, Silifke, Anamur ve Akdeniz ilçelerine her yıl binlerce yumurta bırakıyorlar. Bu yıl da mayıs ayında başlayan yuvalama sürecinde, anaç kaplumbağalar yumurtalarını sıcak kumsallara bıraktı. Temmuz ayına gelindiğinde ise ilk yavrular yumurtadan çıkarak yüzeyle buluşurken, diğer yandan bazı anaç bireylerin halen kumsallara çıkarak yumurta bırakmaya devam ettiği gözlemlendi.

Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesindeki Davultepe sahilinde ilk yavruların yuvalardan çıkarak denize ulaştığı belirlendi.

Yumurtadan çıkan kaplumbağaların, kum üzerinde ilerleyerek denize ulaşmaları, yaşamlarının sağlıklı başlaması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte insan eliyle denize bırakılan yavruların hayatta kalma şansı azalabiliyor. Uzmanlar, kaplumbağalara kesinlikle dokunulmaması gerektiği uyarısında bulunuyor.

Mersin’in Anamur, Silifke, Erdemli, Yenişehir ve Akdeniz ilçeleriyle birlikte Mezitli sahillerinde her yıl tekrar eden bu doğa döngüsünde, hem yavruların çıkışı hem de yeni yuvaların oluşumu eş zamanlı olarak devam ediyor. Kıyılarda görev yapan ekipler ve gönüllüler, kaplumbağaların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için sahada titizlikle çalışıyor.

"Çok sayıda yavruyu denize gönderdik"

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, mayıs ayında anaç kaplumbağaların yumurtalarını kumsala bıraktığını ve aradan geçen yaklaşık iki aylık sürenin ardından temmuz ayında yavruların yuvadan çıkmaya başladığını belirterek, "Yavru deniz kaplumbağaları yuvalarından çıkıp denize ulaşmayı başardılar. Yavrular yuvadan çıktıktan sonra yaklaşık dördüncü, beşinci gün biz yuva kontrol açılışları yapıyoruz. Bugün de o yuvalardan birine şahit olduk. Daha çok sayıda yavruyu denize gönderdik" dedi.

"Yuvadan çıktıktan sonra kumsalı yürüyerek kendilerinin gitmesi gerekmekte"

Ergene, kaplumbağa yuvalarına ve yavrulara müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, onların doğal sürece bırakılmasının önemini ifade ederek, "Herkes bir şekilde yardımcı olmak istiyor ama onlara yardımcı olayım derken maalesef yok olmalarına neden olabiliyorlar. Yavru kaplumbağalar yuvadan çıktıktan sonra kumsalı yürüyerek kendilerinin gitmesi gerekmekte. Yumurtalarla aralarında bir bağ var kaplumbağaların besin bağları, kan bağları. Bunun kokusunu kesinlikle kumsala sürterek bırakıp denize girmeleri gerekiyor. Aksi takdirde denize bu kan kokusu ve besin kokusuyla girdiklerinde diğer balıklara çok kolay bir şekilde yem olabiliyorlar" diye konuştu.

"Yuva sayısı bakımından bu sene rekor kırabiliriz"

Ergene, bu yıl Mersin kumsallarında deniz kaplumbağaları yuva sayısında önemli bir artış olduğunu da söyleyerek, "Bu sene Mersin kumsalları deniz kaplumbağaları açısından yüz güldürüyor. Davultepe kumsalı için şu anda 250’ye yakın yuva var kumsalda. Yuva sayısı bakımından bu sene rekor kırabiliriz. Şimdiye kadarki en yüksek rakam bu kumsal için 274’tü. Bu sene 274 sayısını geçmesini bekliyoruz, büyük bir umutla" ifadelerini kullandı.

"2025 yılı için yuva sayıları güzel"

2025 yılı için deniz kaplumbağaları yuva sayılarında gözlemlenen artışın sevindirici olduğunu ancak bu rakamların yıllık iniş çıkışlar gösterebileceği için uzun vadeli değerlendirme gerektiğini de sözlerine ekleyen Ergene, "Deniz kaplumbağaları yuva sayıları her sene bir iniş ve çıkış gösteriyor. Bir sene yüksekse bir sene düşük olarak değerlendirilebilir. Bunu net olarak değerlendirebilmek için uzun vadedeki yuva sayılarını değerlendirmek gerekli ama 2025 yılı için yuva sayıları güzel, çıkışlar güzel, yavrularımız güzel. Hiçbir problem yok" diye konuştu.