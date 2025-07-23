Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi’ndeki Roma ve Bizans dönemlerinin izlerini taşıyan Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde 30. Dönem kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında çalışmaların artık yıl boyunca devam edeceği bildirildi.

Antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hatice Asena Kızılarslanoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı Isparta Müzesi Uzmanı Hanife Yavuz da eşlik ediyor. Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazısı Türk bilim insanlarının başkanlığında, İtalyan ve Amerikalı ekiplerle çalışmalarına devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile kazı başkanı olarak görevlendirilen Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kızılarslanoğlu, Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmalarının yıl boyu devam edeceğini belirtti.

Antik kentin tarihi ile ilgili bilgi veren Kızılarslanoğlu, "Elaiussa Sebaste MÖ 2. yüzyıldan MS 7. yüzyıl başına kadar geçen süre içerisinde üretim, ticaret ve ekonomik anlamda güçlü bir liman kenti olmuştur. Tiyatro, tapınak, hamamlar, agora, bazilika, nekropol (mezarlar) gibi çok sayıda kamusal ve dini yapının yer aldığı kentte, yapılan kazı çalışmalarında pişmiş topraktan, cama, metalden, mermere farklı ham maddelerden yapılmış pek çok sayıda taşınır taşınmaz arkeolojik ve kültür varlığı bulunmakta" dedi.

Antik Roma yolundaki Elaiussa Sebaste Antik Kenti Nekropol alanında temizlik çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu da ifade eden Kızılarslanoğlu, "Yapılan çalışma ile birbirinden farklı mezarlar tekrar gün yüzüne çıkartıldı" dedi.

Kızılarslanoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmalarda arkeolog, antropolog, sanat tarihçi, harita mühendisi, şehir ve bölge plancısı, epigraf, mimar, restoratör ve konservatörlerin yer aldığı, Kastamonu Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinden 37 akademisyen, uzman ve öğrenciden oluşan Türk ekibe, Amerika Birleşik Devletleri’nden St.Olaf Koleji ile Transylvania Üniversitesi’nden uzman ve öğrenciler eşlik etmektedir. Çalışmalara İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji, Güzel Sanatlar ve Peyzaj Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Enstitü’den (ICA -Istituto Centraleperl’Archeologia) arkeolog, restoratör, mimar ve topografın da yer aldığı bir grup dahil olacaktır. Türk, İtalyan ve Amerikan proje ekiplerinin yer aldığı Elaiussa Sebaste Kazı çalışmaları, Uluslararası bir kimlik kazanacak, Kazı, restorasyon ve yayın çalışmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemiz, Mersin ve Elaiussa Sebaste Antik Kenti’nin tanınırlığına katkı sağlayacaktır. Elaiussa Sebaste Antik Kenti ve çevresinin Ören Yeri statüsü kazanması için bir dinamik oluşturacak proje çalışmaları, akademik yayınlar ile desteklenecektir."

Kızılarslanoğlu kazı çalışmalarının yapıldığı noktalarla ilgili bilgiler de vererek, "Kazı çalışmalarına üretim alanı olarak belirlediğimiz ada kısmında bulunan noktada başladık. Daha önce çalışmalar burada yapılmıştı. Şu anda devam ediyoruz çalışmalarımıza. Yine üretim alanıyla ilgili, satış alanı olabileceğini düşündüğümüz yapı gurubu içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında ’Küçük Hamam’ yapısı içindeki mozaiklerin bakım, onarım ve restorasyonuna devam ediyoruz. Bunlar mevsim mozaiği olarak adlandırılıyor. Önemli bir buluntu grubunu oluşturuyor" şeklinde konuştu.