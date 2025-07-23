Mersin’de yakıt tankerine gizlenmiş halde 21,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakıt tankerinde yapılan aramada, zulalanmış halde toplam 21,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Kaynak: İHA