TOKİ, Manisa’nın 2 ilçesinde 410 konut için ihaleye çıkıyor TOKİ, Manisa’nın 2 ilçesinde 410 konut için ihaleye çıkıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şahsa ait 3 ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca M.Y., G.S., R.I., E.E. ve A.İ.’ye ait 3 adres ile şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 851 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 27.25 gram yüksek düzeyli uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca mermisi, 6 bin 360 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.Y., G.S., R.I. ve E.E. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA