Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 5 şahsa ait 3 ikamette yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca M.Y., G.S., R.I., E.E. ve A.İ.’ye ait 3 adres ile şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; 3 bin 851 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 27.25 gram yüksek düzeyli uyuşturucu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca mermisi, 6 bin 360 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Savcısının talimatıyla M.Y., G.S., R.I. ve E.E. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi.