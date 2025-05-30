Nesli tehlike altında olduğu için koruma altında bulunan ’caretta caretta’ ve ’chelonia mydas’ deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanları olan Mersin’de, ilk anaçlar sahillere çıkarak yumurtalarını bıraktı. Anaçlardan birinin yumurta bırakıp yuvasını örterek tekrar denize dönmesi dron ile görüntülendi.

Akdeniz’e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin, dünyada iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağalarının (Chelonia mydas) en önemli üretim merkezleri arasında yer alıyor. Mayıs ayınn son haftasından itibaren anaç kaplumbağalar, kentteki 5 yuvalama alanı başta olmak üzere bazı sahillere de yumurta bırakıyor. Havaların ısındığı bugünler de Mersin kıyılarına gelmeleri yoğunlaşan anaç kaplumbağalar, Anamur, Silifke Göksu, Erdemli Alata, Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı ve Akdeniz Kazanlı’daki sahillere yumurtalarını bırakmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl kent genelinde anaçların bıraktığı yumurtadan 230 bin civarında yavru kaplumbağa çıkarak Akdeniz’le buluştu. Bu yılda aynı şekilde olmasının beklendiği bildirildi. Her bir yuvadan 80 ile 100 arasında yavru çıktığı ancak bin yavrudan en fazla 3’ünün yolculuğa çıktığı denizde hayata tutunabildiği biliniyor.

"Mersin’de 5 tane yuvalama kumsalı var"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muharibine açıklamada bulunan Mersin Üniversitesi (MÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, mayısın son iki haftasından itibaren anaç deniz kaplumbağlarının kumsallara çıkarak yumurta bırakmaya başladığını söyledi. Dr. Ergene, "Havaların ısınmasıyla ve deniz suyunun yükselmesiyle beraber deniz kaplumbağaları ülkemiz kıyılarına çiftleşmek için geldi. Yaklaşık 14 gün önce Davultepe kumsalında ilk yuvamızı tespit ettik. İki haftadır da yuvalama yoğun olarak geçmekte. Mersin’de 5 tane yuvalama kumsalı bulunmakta. Kazanlı, Davultepe, Erdemli Alata, Göksu ve Anamur kumsalı. Mersin kumsallarında 2 tür deniz kaplumbağasını görebilme imkanımız var. Hem caretta caretta deniz kaplumbağalarını hem de chelonia mydas deniz kaplumbağalarını görmemiz mümkün. Yaklaşık olarak bin yumurtadan 1 ila 3 tanesi olgunluğa ulaşma oranlarına sahipler. Yaşam oranları çok düşük" dedi.

Özellikle 5 yuvalama alanı dışında da yuvalamaların gerçekleştiğine dikkat çeken Ergene, "Öyle durumlarda vatandaşlarımızın hayvana fazla yaklaşmadan, rahatsız etmeden, ışık tutmadan, ses çıkarmadan bu canlıları izlemelerini öneriyoruz" diye bilgi verdi.