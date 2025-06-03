Kocaeli’nin İzmit ilçesinin köylerinden gelen satıcılara belediye çöplük alanda ver verdi. Duruma tepki gösteren hayvan satıcıları, telef olmuş hayvanlar ile çöplerin içinde kurbanlık satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İzmit Belediyesi, şehrin köylerinden gelen hayvan satıcılarını adeta çöpe attı. Modern Hayvan Pazarı’nın hemen yanında bulunan çöplük alana konulan satıcılar, dev çöp yığınlarının arasında satışlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise hem hastalığa davetiye çıkartıyor hem de mide bulandırıyor.

"Buraya müşteri de gelmiyor, hayvanlarımızı da satamıyoruz"

Kandıra’dan geldiğini ifade eden Ali Başeğmez, "Her sene buraya geliyoruz. Burası İzmit Modern Hayvan Pazarı diye geçiyor ama çöpün içine pazar kurduruyorlar. Buraya müşteri de gelmiyor, hayvanlarımızı da satamıyoruz. Çöpün içinde hayvanlarımızı satmaya çalışıyoruz. Her sene çöpün içinde rezillik çekiyoruz. Burası köylü pazarı diye geçiyor. İzmit Belediyesi müsaade ediyor. Orasının fiyatları çok yüksek olduğu için yer açamıyoruz. 15-20 tane hayvan getiriyoruz. İçeriye 60-70 bin lira para istiyorlar. Oraya kuramıyoruz, çöpün içine kuruyoruz. Tozun, pisliğin, kokunun içinde hayvan satmaya çalışıyoruz. Ne ararsan var" dedi.

"Bu köylüye hak değil"

Bir başka kurban satıcısı Erman Temel ise, "İzmit Belediyesi’nin köylülere ayırdığı yer. Çöpün, tozun içindeyiz. Bu zorluklara karşı hayvanlarımızı satmak için yer ayarlamaya çalışıyoruz. Köpek ölülüleri, kedi ölüleri var. Kokudan zor duruyoruz. Bu bize hak değil. İzmit Belediyesi’ne yakışmıyor. İzmitliler çöpün içinde. Çöpün içine İzmit köylüsünü vermiş, dışarıdan gelenler modern hayvan pazarında. Biz de para verelim ama hayvan başına. Böyle çöp dağının içinde zor oluyor. Bu hak, adalet değil. Millet uzaya gidiyor, biz 21. yüzyılda çöpün içindeyiz. İzmit Belediyesi’ne yakışır bir yerdeyiz. İzmit’in köyleri bunu hak etmiyor" şeklinde konuştu.

Kandıra’dan gelen bir başka satıcı Vedat Aydoğdu ise, "’Köylü milletin efendisidir.’ Atatürk’ün sözü. Yıllardan beri köylülere reva gördükleri yer çöplük. Oy istemeye geldiklerinde insanlara o kadar vaatler veriyorlar ki. Gelen, giden de yok. Suyumuzu bile elle taşıyoruz. Büyükbaş hayvan getirdik. Dışarıdan gelenleri biz hor görmüyoruz, köylüye bunlar reva mı? Bir tane yetkili yok. Çöpün içinde bu vatandaş bunu hak ediyorsa buna söyleyecek söz yok" diye konuştu.