Karslı kadınların ‘evelik’ mesaisi başladı. Kadınlar yığdıkları evelikleri kurutarak çorbasını yapıyor.

Kars’ta havaların ısınması ve yazın da gelişiyle birlikte kadınlar, şifalı olduğuna inandıkları ‘evelik’ otunu toplamak için meralara çıktı. Bu yıl bol yağış alan kentte yeşillenen meralar, doğanın sunduğu zengin bitki örtüsüyle adeta şifa kaynağına dönüştü.

Son yılların en yağışlı bahar mevsimini yaşayan Kars’ta, ova ve meralar çeşitli otlarla kaplandı. Özellikle yemeklik ve şifalı bitki olarak bilinen evelik otu, kadınların ilgisini çekti. Tarlalara ve yol kenarlarına çıkan kadınlar, onlarca ot türü arasında evelik başta olmak üzere pek çok bitki topladı.

Arpaçay ilçesine bağlı Değirmen Köprü köyünde yaşayan Leyla Yılmaz, evelik otunun bahar aylarında kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

Yılmaz, "Her sene bu aylarda kekik, kuş ekmeği, yarpuz, çaşır, evelik ve ısırgan topluyorum. Hepsini kurutup kış için dolaba koyuyorum. Kışın çıkarıp yiyoruz. Hepsi her derde deva" dedi.

Kars’ta kadınlar topladıkları şifalı otları, güneşte kurutarak saklıyor. Saklanan otlar ise kışın sofralarda çorba olarak yerini alıyor. Otların bir kısmı ise yemeklerde kullanılıyor. Özellikle eveliğin çorba ve yumurta ile kavrularak sofralara geliyor.