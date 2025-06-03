Erzurum’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Zaman zaman dolu ile karışık yağan yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına sığınırken trafikte aksamalar yaşandı. Yağış sonrası suyla dolan alt geçitlerde trafik durma noktasına geldi.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü heyelan ve sel konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA