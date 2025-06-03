Tarihi ve mimari ihtişamıyla Doğubayazıt’ın simgelerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, savaş ve zorunlu göç temalarını merkezine alan "Zeytin Dağı Çocukları" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Uluslararası bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında hayata geçirilen sergide, savaş mağduru çocukların yaşadığı dramatik hayatlar, sanat yoluyla gözler önüne seriliyor. Fotoğraf sanatçısı Hilal Baydar’ın imzasını taşıyan sergide, özellikle Filistinli çocukların trajedilerine tanıklık eden 55 fotoğraf karesi sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide ayrıca Filistinli kız çocuklarına ait beş özel kara kalem çalışması da yer alıyor. Çocukların yaşadığı acıların, doğrudan onların bakış açısından sanat aracılığıyla yansıtılması, serginin çarpıcılığını artırıyor.

Tarihi ve sembolik önemiyle öne çıkan İshak Paşa Sarayı’nda 3-10 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, vatandaşların ve sanatseverlerin yoğun ilgisini görüyor. Etkinlik kapsamında özellikle öğrencilerin sergiyi ziyaret etmeleri teşvik edilirken, genç kuşakların savaşın yıkıcı etkilerini sanat yoluyla anlamaları hedefleniyor.

Açılış törenine katılan Ağrı Valisi Mustafa Koç’un eşi Neslihan Gül Koç, serginin taşıdığı anlam ve mesajın altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu sergi, Sayın Hilal Baydar’ın yalnızca objektifinden değil, aynı zamanda yüreğinden süzülen duygularla hayat bulmuştur. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum. O, bizlere unutmamamız gereken bir gerçeği hatırlattı. Sanat bazen bir çığlıktır; sessiz ama sarsıcı. İşte bu sergi de tam anlamıyla böyle bir çığlık: Sessiz bir sarsılış. İshak Paşa Sarayı’nın asırlık duvarları, bugünden itibaren bu çocukların hikâyelerine tanıklık edecek. Bu sergi aracılığıyla geçmişe bir selam verirken, geleceğe dair bir umut ışığı da yakmış olacağız. Bu hikâyelere hep birlikte yürekten dokunacağımıza, çocukların sesine birlikte kulak vereceğimize ve onların yaralarını birlikte saracağımıza yürekten inanıyorum."

Hilal Baydar ise projeye dair yaptığı açıklamada, serginin yalnızca sanatsal bir etkinlikten öte, insanlık dramına tanıklık niteliği taşıdığını vurguladı. Baydar, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Şu anda tarihi İshak Paşa Sarayı’ndayız. Benim için yaptığımız projeler arasında yine çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Zeytin Dağı Çocukları zaten çok özel bir projeydi. Şimdi bu projeyle, böylesine tarihi bir mekânda yer almak ona ayrıca bir derinlik katıyor. Bugün sadece bir fotoğraf sergisi sunmuyoruz. Zaten böylesine büyük bir acıyı anlatan çalışmalara sadece ’fotoğraf sergisi’ demek, Filistinli çocuklarımıza haksızlık olur. Bu eserler, onların yaşadığı soykırıma tanıklık eden belgeler. Burada gördüğünüz tüm eserleri ben çektim. Başka bir yerden alınmış görseller değil; birebir oradaki insanlarla diyalog halinde olarak, onların yaşadıklarına tanıklık ederek ortaya koyduğum kareler bunlar. Fotoğraf makinesi benim için sadece bir araç. Önemli olan, insanların duygularına ulaşmak ve onlara bir nebze de olsa yardımcı olabilmek. Son sergimi İstanbul’da gerçekleştirdiğimde Filistin’deki ölü sayısı 34 bindi. Bugün ise 54 bini geçti. Her yeni sergide, kayıpların daha da arttığını görmek çok acı verici. Bu sergi yalnızca Filistinli çocukların değil, Suriyeli çocukların ve dünyanın dört bir yanındaki savaş mağduru çocukların yankısıdır. Özellikle gençlerimizi bu sergiye davet ediyoruz. Çünkü onların bu acılara tanıklık etmesi, daha duyarlı bir neslin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu serginin mutlaka gezilmesi gerektiğini düşünüyorum."