Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan "Okul Öncesi Öğretmenlerinin İnovasyon ve Girişimcilik Hedefli Yetkinlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi Programı" başarıyla tamamlandı.

Samsun Gülbahar Hatun Anaokulu’nun başvuru sahibi olduğu projeye, Samsun’daki farklı okullardan 23 okul öncesi kadın öğretmen katıldı. Beş gün süren eğitim programında; Girişimcilik Dili Kullanımı, Erken Çocukluk Dönemi ve Girişimcilik, Tasarım Odaklı Düşünme Yaklaşımı, Girişimcilik Odaklı Drama, Eko-Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler sunuldu.

Program kapsamında ayrıca Samsun Teknopark’a teknik bir ziyaret düzenlenerek, girişimcilik ve inovasyon alanındaki destek mekanizmaları, firmalara sağlanan avantajlar, AR-GE çalışmaları ve yenilikçi yaklaşımın önemi konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

Okul öncesi eğitimde inovatif yaklaşımların geliştirilmesi, erken yaşta girişimcilik bilincinin kazandırılması ve öğretmenlerin bu süreçteki rehber rolünün güçlendirilmesine yönelik interaktif çalışmalar da eğitim sürecinde yer aldı.

Eğitim programı, 30 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle sona erdi. Katılımcı öğretmenlere sertifikaları takdim edildi.