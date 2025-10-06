Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez mahallelerde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürürken, kırsal bölgelerde de sathi kaplama hizmetine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yollar sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akdeniz Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerini eş zamanlı yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağır iş makineleri desteğiyle Akdeniz’e bağlı Bekirde ve Akdam mahallelerinde yürüttükleri çalışmalarla ulaşım konforunu artırdı.

Çalışmalar kapsamında Bekirde ve Akdam mahallelerinde yaklaşık 6 kilometrelik yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

"Hizmet almayan mahallemiz kalmayacak"

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçede süren sıcak asfalt ve sathi kaplama hizmetlerinin yanı sıra, ihtiyaç duyulan her mahallede yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarının da devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli yollar kullanması için çalışmaların planlı bir şekilde yürütüldüğünü belirten Şener, "Akdeniz’in tüm mahallelerinde Fen İşleri Müdürlüğümüzün hazırladığı plan dahilinde çalışmalarımız devam edecek. Sathi kaplama çalışmalarımız sayesinde başta yerel üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımız yazın toz-topraktan, kışın da çamurdan kurtulmuş olacak" dedi.