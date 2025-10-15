Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerde yol, asfalt, kaldırım ve kilit taşı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye ekipleri, ilçenin dört bir yanında eş zamanlı olarak yürüttükleri çalışmalarla vatandaşların ulaşımdaki konfor ve güvenliğini artırıyor.

Mahallelerin ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırlanan plan ve program doğrultusunda hareket eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kimi bölgelerde sıcak asfalt serimi yaparken, kimi bölgelerde de asfalt yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarda, iş makineleriyle kazı ve tesviye işleminin ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla 430 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki sokağa yaklaşık 600 ton sıcak asfalt dökülmüş olacak. Mahalle sakinleri, yaşam alanlarını güzelleştiren hizmetlerden dolayı Akdeniz Belediyesine ve sahada yoğun emek veren ekiplere teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca Hal, Gündoğdu ve Cami Şerif mahallelerinde birçok sokakta asfalt yama çalışması gerçekleştirdi. Yeni Mahalle, Gündoğdu, Güneş ve Kültür mahallelerinde kilit taşı, kaldırım ve karo tamiratı yapılırken, Mesudiye ile Çay Mahallesi’nin bazı sokaklarında sürücülerin aşırı hız yapmasını önlemek amacıyla kasis montajı yapıldı.

"Akdeniz’i daha yaşanılır bir kent haline getirmek için çalışıyoruz"

Devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçede asfalt kaplama ve yama, kaldırım, kilit taşı, karo yenileme ile kırsal bölgelerde yeni yol açma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Şener, "Akdeniz’de yaşamı daha da güzelleştirip kolaylaştırmak, vatandaşlarımıza konforlu, güvenli, temiz ve estetik bir kent yaşamı sunmak amacıyla hizmet birimlerimiz aralıksız çalışıyor. Bu çalışmalar, sadece bir yol yenileme hizmeti değil; ilçemizin çehresini değiştiren ve yaşam kalitesini artıran bir dönüşüm niteliğinde. Hiçbir ayrım yapmadan, Akdeniz’in ihtiyaç duyan her mahallesinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.