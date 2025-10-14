Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü rutin kontroller kapsamında, Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren patisserilerde kapsamlı hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Her gün yüzlerce vatandaşın uğrak noktası olan patiserilerde yapılan denetimlerde; işletmelerin üretim alanları, kullanılan malzemelerin saklanma koşulları, son tüketim tarihleri ve satışa sunulan ürünlerin tezgah düzeni titizlikle incelendi.

Denetimlerin ardından bilgi veren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, "Yaptığımız denetimlerde çalışanların kişisel hijyen kurallarına uyup uymadıkları, işletme temizliği, açıkta ürün satışı ve işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının uygunluğunu kontrol ettik. Hijyen kurallarına uymadığı, açıkta gıda satışı yaptığı veya gerekli ruhsatlara sahip olmadığı tespit edilen işletmelere idari para cezaları uyguladık" dedi.

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatları doğrultusunda Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız süreciği vurgusunu yapan Sivaslıoğlu, "Halkımızın temiz, sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşması bizim için son derece önemli. Hijyen kurallarına uymayan, açıkta ürün satan ve gıda güvenliğini riske atan işletmelere kesinlikle göz yumulmayacaktır" ifadelerini kullandı.