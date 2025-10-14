Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi, planlanması ve amaç dışı kullanımının engellenmesine yönelik konuların ele alındığı toplantıda tarımsal amaçlı yapılar, enerji nakil hatları, köy gelişim alanları ve tarım dışı amaçlı kullanım talepleri olmak üzere 16 gündem maddesi değerlendirilerek 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında karara bağlandı.

Ayrıca toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Defterdar Selahattin Atabek, Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kenan Barik, Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Hasan Ali Kayabaşı, TEMA Vakfı İl Temsilcisi Av. Onur Demirceylan, Aziziye Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Karakaya, TAAD Şube Müdürü Resul Tıraşcı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Yalçın Karadutlu katıldı.