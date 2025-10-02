Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçede yaşayan yaş almış büyükleri ziyaret ederek günlerini kutladı.

Ziyaretlerine Turgutreis Mahallesi’nden başlayan Şener, Mehmet Erdem ve eşi Aynur Erdem’i evlerinde ziyaret ederek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Erdem ailesi, kendilerini unutmayan ve yanlarında olan Şener’e teşekkür etti. Şener, daha sonra Kiremithane Mahallesi’nde yaşayan Zekiye Dalay ile bir araya geldi. Taleplerini dinleyen Şener, ilgili müdürlüklere gerekli talimatları verdi.

Akdeniz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın düzenlediği ziyaret programının son durağında ise 83 yaşındaki Mehmet Nuri Karabulut oldu. Karabulut ile keyifli bir sohbet gerçekleştiren Şener, anılarını dinledi. Karabulut, böylesi anlamlı bir günde hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaretlere ilişkin açıklama yapan Şener, "Yaşlılarımız, toplumumuzun hafızası, değerlerimizin taşıyıcısıdır. Onların bilgi ve tecrübeleri bizler için yol gösterici niteliktedir. Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle kıymetli büyüklerimizi ziyaret ederek hem hayır dualarını almak hem de ihtiyaç ve taleplerini bizzat dinlemek istedik. Hem kaymakamlık olarak hem de belediye olarak her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.