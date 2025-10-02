Türkiye Sigorta Basketbol Süper ligi 2025-2026 sezonuna galibiyetle başlayan Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş Gain mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında kendi sahasında oynayacağı Beşiktaş Gain hazırlıklarını sürdürüyor. İlk hafta elde ettiği farklı galibiyet ile ligde liderlik koltuğuna oturan MSK’da hedef kendi seyircisi önünde bu sezon oynayacağı ilk maçtan galibiyet ile ayrılmak. Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirilen antrenmanlarda Başantrenör Can Sevim yönetiminde karşılaşmanın taktik idmanlarını yapan oyuncuların moral ve hırsları üst düzeyde. Bu sezon kendi seyircisi önünde ilk maçlarını oynayacak olan carettalarda tek hedef galibiyet.

"Evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz"

MSK Başantrenör’ü Can Sevim, Beşiktaş ile zorlu bir maça çıkacaklarına dikkat çekti. Kadrolarının güçlü olduğunu ve rakiplerinin de gücünü bilerek maça hazırlandıklarını belirten Sevim, "Kesinlikle zor bir maç olacak ama seyircimizin önünde ilk maça çıkıyoruz ve evimizde oynadığımız her maçı önemli buluyoruz. Evimizdeki maçların tümünü kazanmak istiyoruz ve evimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım seyircimizin önünde ilk maçımızda güzel bir galibiyet çıkarabiliriz. Çalışmalarımızı bu yönde yapıyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş’ı yenerek evimizi korumaya devam edeceğiz"

MSK’nın tecrübeli oyuncularından Kartal Özmızrak, sezona disiplinli bir şekilde hazırlandıklarını ve geçtiğimiz sezon evde kazandıkları galibiyetleri artırarak devam etmek istediklerini ifade ederek, "Beşiktaş, şu an ligimizin en kuvvetli ekiplerinden bir tanesi. Onların da gerçekten çok iyi bir kadrosu var ama bizim de yeni transferlerle birlikte kadromuz çok iyi bir duruma geldi. Lige iyi başladık. Geçen sene evimizde 11 maç kazanmıştık, bu sezon bu sayının üzerine çıkmaya çalışacağız ve bu da Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş’ın ne kadar derin ve iyi bir kadrosu olduğunu biliyoruz ama bizde buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Beşiktaş’ı yenerek evimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.

4 Ekim Cumartesi günü Servet Tazegül Spor Salonunda oynanacak olan MSK-Beşiktaş Gain karşılaşması saat 15.30’da başlayacak.