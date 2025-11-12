Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü temizlik çalışmaları kapsamında çöp konteynerlerini özel araçlarla periyodik olarak yıkayıp dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel olarak tasarlanmış yıkama araçları ve ekipman desteğiyle sürdürülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumu engellenirken, haşere, sinek, sivrisinek ve bakterilerin üremesi en aza indiriliyor. Böylece halk sağlığını tehdit edebilecek virüs, mikrop ve olası risklerin yayılmasının da önüne geçiliyor.

Ekiplerin bugüne kadar el değmedik mahalle bırakmadığı belirtilirken, son olarak Mahmudiye Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında bulunan çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte edildi.

"65 mahallede planlı ve programlı şekilde hizmet veriliyor"

Çalışmalara ilişkin açıklama yapan Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, çevre temizliği konusuna özel önem verdiklerini vurguladı. Arı, "Vatandaşlarımızın daha temiz, sağlıklı ve hijyenik bir çevrede yaşamalarını sağlamak için ekiplerimiz aralıksız hizmet veriyor. Hem halk sağlığını korumak hem de sokaklarımızda kötü kokuyu önlemek amacıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Akdeniz’de yaşayan her vatandaşın daha yaşanabilir bir çevrede yaşamını sürdürmesi için ekiplerimiz 65 mahallemizde planlı ve programlı bir şekilde, gece gündüz demeden yoğun emekle çalışıyor" dedi.