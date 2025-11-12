Akdeniz Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme döneminin başladığını duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların 1 Aralık 2025 tarihi mesai bitimine kadar vergilerini ödeyebileceği bildirildi. Vatandaşların cezalı duruma düşmemeleri konusunda uyarıda bulunan Akdeniz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, vergi ödemelerinin hem veznelerden hem de belediyenin internet sitesi üzerinden yapılabildiğini belirtti.

Karamehmetoğlu açıklamasında, "Vergi mükellefi vatandaşlarımız, ödemelerini Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binamızda bulunan veznelere yapabiliyor. Belediyemiz girişinde görevli arkadaşlarımız, mükelleflerimize yardımcı olmakta ve işlemlerinin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız vergilerini belediyemizin web sitesi üzerinden kredi kartıyla da ödeyebilmektedir. Yoğunluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldık ancak ödemelerin son güne bırakılmaması büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın cezalı duruma düşmemeleri için, ödemelerini en geç 1 Aralık 2025 tarihine kadar yapmaları önemle rica olunur. Tüm vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.