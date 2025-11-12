Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi yeniden başladı. Kentin 60 noktasında her sabah dağıtılan sıcak çorba, işe ve okula giden vatandaşların içini ısıtıyor.

Büyükşehir Belediyesinin, vatandaşların gönlüne giren ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi bu yıl da havaların serinlemesiyle başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasına kurulan mobil araçlardan yükselen mercimek çorbası kokusu, vatandaşların gününü aydınlatıyor. İşe ve okula gidenlerin yanı sıra, tadını sevdiği için evinden çıkıp gelen vatandaşların da müdavimi olduğu hizmet Mersinlilerden tam not alıyor.

İçleri ısıtan hizmetle bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşa ulaşıldı

2019 yılından bu yana devam eden proje, Mersin genelinde yoğun ilgi görüyor. Kent merkeziyle birlikte Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke’de haftanın 6 günü toplam 60 noktada sanayi siteleri, okul, hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde hizmet veren projeyle, bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlar, çorba noktalarının güncel konumlarını, Büyükşehir Belediyesinin web sitesi ve ’Teksin’ uygulaması üzerinden öğrenebilir.

"Kent genelinde haftanın 6 günü 60 noktada hizmet veriyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Selime Canlı, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesi hakkında bilgi vererek, "Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından bu yana, işine yetişmeye çalışan vatandaşlarımızın ve okula giden öğrencilerimizin içini, ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesiyle ısıtıyoruz. Haftada 6 gün boyunca kent merkezinde, Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke’de toplam 60 noktada hizmet veriyoruz" dedi. 6 yılda 2,5 milyonun üzerinde vatandaşı ‘1 Ekmek 1 Çorba’ projesiyle buluşturduklarını kaydeden Canlı, "Vatandaşlarımız çorba ikram noktalarımızı ’Teksin’ uygulamamızdan ve web sitemizden öğrenerek, güne sıcak bir başlangıç yapabilir" ifadelerini kullandı.

İşçisinden emeklisine, öğrencisinden esnafına herkes güne Büyükşehir Belediyesi çorbası ile başlıyor

Büyükşehir Belediyesinin ikramı olan çorbanın çok güzel olduğunu ve severek içtiklerini anlatan Gülseren Elveren, "Böyle bir hizmet verdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu benim için büyük bir keyif. 24 sene aşçılık yaptım ve çorbayı evimde de pişiriyorum. Ama bu tat yok. Onun için gelip alıyorum" dedi.