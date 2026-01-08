Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde temiz, sağlıklı ve düzenli bir kent yaşamı oluşturmak amacıyla çevre temizlik çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız sürdürüyor.

Akdeniz'e bağlı 65 mahallede görev yapan ekipler; sokak, cadde ve meydanlarda süpürme ile yıkama çalışmalarını titizlikle yürütürken, kaldırımlara, boş arsalara ve çevreye gelişigüzel atılan büyük hacimli eski ev eşyaları ile çeşitli atıkları da toplayarak kentten uzaklaştırıyor. Mobilya, sanayi, tekstil ve tarımsal atıklar ekipler tarafından düzenli olarak bertaraf ediliyor.

Yeni konteynerler yerleştiriliyor, eskiler onarılıyor

Belediye envanterine kazandırılan yeni çöp konteynerleri ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklara yerleştirilirken, mevcut çöp kovaları da belirli periyotlarla yıkanıp dezenfekte ediliyor. Zarar gören konteynerler ise toplanarak atölyelerde tamir edildikten sonra yeniden hizmete sunuluyor.

Günde 400 tonu aşkın çöp toplanıyor

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçe genelinde her gün 400 tonu aşkın evsel atığı toplayarak bertaraf tesisine taşıyor. Kırsal mahallelerde tonlarca tarımsal atık toplanırken, merkez mahallelerde de çekyat, koltuk, masa ve sandalye gibi hacimli mobilya atıkları çöp taksiler aracılığıyla kentten çıkarılıyor.

Moloz ve hafriyat atıklarına da müdahale ediliyor

Ekipler ayrıca haftanın belirli günlerinde, vatandaşlar tarafından sokaklara, kaldırımlara ya da boş arazilere bırakılan moloz ve hafriyat atıklarını iş makineleri yardımıyla toplayarak mahallelerden temizliyor.

'Hizmetlerimiz kesintisiz sürecek'

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 'Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Akdeniz için kararlılıkla çalışıyoruz. İlçemizde temizlik ve çevre düzeni hizmetlerimiz kesintisiz şekilde devam edecek' dedi.