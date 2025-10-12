Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, çevre temizliği ve kent estetiğini koruma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, ilçe genelinde yapılan temizlik operasyonlarında 8 kamyon dolusu atık malzeme toplandı. Belediye ekipleri, özellikle çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş arsalara gelişi güzel bırakılan atıkları düzenli olarak temizliyor. Çalışmalar kapsamında; çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, ayrıca araç ve yaya güvenliğini tehdit eden mobilya, tekstil, plastik ve inşaat atıkları, iş makineleri yardımıyla toplanarak bertaraf merkezine taşındı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, çevreye duyarlı bir kent oluşturmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Şener, "Akdeniz’in her mahallesinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için büyük bir gayret içindeyiz. Ekiplerimiz, çevreye zarar veren her türlü atığı düzenli olarak ortadan kaldırıyor. Ancak bu konuda en büyük sorumluluk hepimize düşüyor. Vatandaşlarımızdan, çöplerini ve kullanılmayan eşyalarını gelişigüzel alanlara bırakmamalarını, çevre temizliğine katkı sunmalarını rica ediyorum. Akdeniz hepimizin evi; birlikte temiz tutalım" dedi.

Akdeniz Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmalarının sadece belirli bölgelerde değil, ilçenin tamamında periyodik olarak sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulundu.