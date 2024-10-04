Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilen nadir ve zorlu operasyonun bilimsel çalışması, Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi’nde bu yıl en iyi bildiri ödülüne layık görüldü.

7. Minimal İnvaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi ulusal ve uluslararası akademisyenlerin katılımıyla İstanbul’da Acıbadem Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Kongrede sunulan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Prof. Dr. Selen Doğan, Dr. Öğr. Üye Ahmet Ender Caylan, Arş. Gör. Elif Iltar, Arş. Gör. Fatma Ceren Güner’in yazarlığını yaptığı “SB-012 Laparoscopic total infralevatory pelvic exenteration and Singapore flap reconstruction for recurrent vulvar cancer” başlıklı bildiri, Cerrahi Kongresi Seçici Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda En İyi Bildiri Ödülü’ne layık görüldü.

Nadir ve zorlu operasyona ödül

Ödül getiren çalışma, tekrarlayan bir genital tümör vakasında yapılan laparoskopik cerrahi ile tümörün tamamen çıkarıldığı bu ultraradikal operasyon, tıp literatüründe nadir yapılan ve zorluk derecesi oldukça yüksek bir ameliyat olarak bilinmektedir. İki aşamalı olarak gerçekleştirilen bu ultraradikal tümör operasyonunun ilk fazında Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ve Prof. Dr. Selen Doğan tarafından laparoskopik olarak (kapalı) genital tümörü eksize edilmiş sonrasında eş zamanlı olarak Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından cerrahi saha rekonstrüktif olarak tekrar revize edilmiştir.