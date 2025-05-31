Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Alanyaspor, Sivasspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada Janvier’in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üst direkte döndü.
33. dakikada Balkovec’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Enes Keskin’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
37. dakikada Makouta’nın ceza sahası içinde kaleci Ali Şaşal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecide kaldı.
Hakemler: Kadir Sağlam,Kemal Elmas,Mert Bulut
Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Enes Keskin, Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, Arda Usluoğlu
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mert Furkan Bayram, Umut Toy, İslam Aydın, Hwang, Muhammet Apaydın, Yusuf Can Kandemir, Ekin Çiftçi, Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Charisis, Ziya Erdal, Bekir Böke, Oğuzhan Aksoy, Simic, Koita
Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Pritchard, Menig, Emrah Başsan, Emre Gökay, Rodrigues, Tolga Ciğerci, Mehmet Talha Şeker
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Enes Keskin (dk. 33) (Alanyaspor)