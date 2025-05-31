Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Uluslararası Yörük Türkmen Festivali ikinci gününde de büyük bir coşkuya ev sahipliği yaptı. Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı’ndaki festival alanı renkli görüntülere sahne olurken, atlı akrobasi gösterileri nefes kesti. Ziyaretçiler, yörüklerin unutulmaya yüz tutmuş yaşantılarını yakından görme fırsatı buldu. Başkan Muhittin Böcek de gün boyu festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi.

4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nin ikinci günü de dolu dolu etkinliklerle geçti. Festival alanını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alanı gezerek katılımcılar ve ziyaretçilerle sohbet etti. Gün boyu renkli etkinliklerin yer aldığı festivalde ata sporlarından, el sanatlarına, yöresel yemeklerden, halk danslarına ve konserlere kadar yörük kültürü tüm yönleriyle yaşatıldı. At üstündeki okçuluk, kılıç ve akrobasi gösterileri de ilgiyle izlendi. At üstünde gösteri yapan sporcular nefes kesti. İzleyenler alkışlarıyla akrobasi gösterisi yapan sporculara destek verdi.

Başkan Böcek festival alanını gezdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katılımcı ve ziyaretçileri yalnız bırakmayarak gün boyu otağında misafirlerini ağırladı. Festivale katılan konuk ülke çadırlarını gezen Başkan Muhittin Böcek, 4. Uluslararası Yörük Türkmen Festivali’ne katılım sağlayarak, destek veren ülkelere, belediyelere ve derneklere teşekkür etti. Yabancı konuklar, Başkan Muhittin Böcek’e yöresel yemeklerini tanıttı. Başkan Muhittin Böcek’e çeşitli hediyeler veren yabancı konuklar, yöresel danslarından kesitler sundu. Başkan Muhittin Böcek, yörük festivaline katılan dernek ve belediyelerin de stantlarını ziyaret ederek, katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yörük kültürünün tüm yönleriyle tanıtıldığı festivalde körüklü çizme yapımı, halıcılık, kilim dokuma, yün eğirme gibi geleneksel el santları da yaşatıldı. Yörükler, keşkek, pişi, gibi kendilerine has yemeklerini de ziyaretçilere ikram etti. Çadırlarında rengarenk yöresel kıyafetler içindeki konuk ülke katılımcıları yoğun ilgi gördü. Sahne etkinlikleri de gün boyu festivale ayrı bir renk kattı. Etkinlik sahnesinde yerel sanatçıların konserleri, yurt içi ve yurt dışından gelen ekiplerin halk oyunları gösterileri ilgi ve coşkuyla izlendi.