Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde kapsamlı temizlik ve yıkama çalışmalarına başladı. Alanya’nın doğusundan batısına kadar birçok mahallede gece gündüz yürütülen çalışmalarla cadde ve sokaklar bayrama hazırlanıyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ana arterler başta olmak üzere mahalle aralarında da yıkama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle bayram süresince yoğun ziyaretçi ağırlaması beklenen bölgelerde, çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

Moloz ve atıklara karşı temizlik devam ediyor

Öte yandan, kent genelinde vatandaşlar tarafından doğaya gelişigüzel şekilde bırakılan moloz ve benzeri atıkların temizliği de ekipler tarafından aralıksız sürdürülüyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çevre kirliliğine neden olan bu tür olumsuzluklara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

"Amaç tertemiz bir Alanya"

Alanya Belediye Başkanı Özçelik, yürütülen çalışmalarla vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede bayram geçirmesini hedeflediklerini belirtti. Başkan Özçelik, kent genelinde sürdürülen temizlik çalışmalarının bayram boyunca da titizlikle devam edeceğini, bayram boyunca herhangi bir aksaklığa müsaade etmeyeceklerini söyledi.