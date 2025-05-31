Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Sivasspor’u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
66. dakikada sol kanattan Janvier’in ortasında penaltı noktası üzerinde Arda Usluoğlu’nun kafa vuruşunda top kaleci Ali Şaşal’ın sağından filelere gitti. 2-0
81. dakikada Bekir Böke’nin ceza sahası yayından sert şutunda top yandan auta çıktı.
Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Mert Bulut
Alanyaspor: Yusuf Karagöz (Mert Furkan Bayram dk. 87), Batuhan Yavuz, Aliti (Umut Toy dk. 87), Balkovec, Enes Keskin (Hadergjonaj dk. 77), Makouta, Janvier, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Vilhena, (Hwang dk. 67), Arda Usluoğlu (Yusuf Can Kandemir dk. 87)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, İslam Aydın, Muhammet Apaydın, Ekin Çiftçi
Teknik Direktör: Joao Pereira
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Charisis, Ziya Erdal (Mehmet Talha Şeker dk. 83), Bekir Böke (Menig dk. 83), Oğuzhan Aksoy (Pritchard dk. 46), Simic (Rodrigues dk. 69), Koita (Emrah Başsan dk. 46)
Yedekler: Serkan Kaan Sarman, Arda Erdursun, Emre Gökay, Tolga Ciğerci
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Enes Keskin (dk. 33), Arda Usluoğlu (dk. 66) (Alanyaspor)