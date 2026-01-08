Bozyazı Kaymakamlığı, dünyada sayıları giderek azalan ve yok olma tehlikesi altında bulunan Akdeniz foklarının, Bozyazı kıyılarında da koruma altında olduğunu belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, dünyada yaklaşık 800, Türkiye'de ise 120 civarında Akdeniz foku bulunduğu ifade edilerek, Bozyazı ilçesi kıyılarının bu nadir tür için önemli yaşam alanları arasında yer aldığı vurgulandı. İlçenin bakir koyları, kayalık kıyıları ve deniz mağaralarının foklar için dinlenme, barınma ve yavrulama alanı olduğu kaydedildi.

Mağaralar fokların güvenli alanı

Açıklamada, kıyı mağaralarının Akdeniz fokları için en güvenli yaşam alanları olduğuna dikkat çekilerek, bu alanlara girilmesinin fokların mağaraları terk etmesine ve yavruların zarar görmesine yol açabileceği belirtildi.

Bu kapsamda vatandaşlardan, fokların yaşadığı deniz ve kıyı mağaralarına girilmemesi, mağara önlerinde tekneyle bekleme yapılmaması, foklara yaklaşılmaması, dokunulmaması ve beslenmemesi, flaşlı fotoğraf ve video çekimlerinden kaçınılması istenildi.

Yetkililer, ilçede canlı, yaralı ya da ölü Akdeniz foku görülmesi halinde Akdeniz Foku Bilgi ve Kurtarma Ağının 0533 488 58 58 numaralı hattının aranması gerektiğini bildirdi.