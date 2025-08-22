Mersin’in Akdeniz Belediyesi, Siteler Mahallesi’nde 6 sokakta yaklaşık bin 300 ton sıcak asfalt serimi ve 5 sokakta kaldırım yenileme çalışması başlattı. Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de çalışmaları yerinde inceleyerek ilçedeki tüm mahallelerde altyapı hizmetlerinin planlı şekilde devam edeceğini söyledi.

Akdeniz Belediyesi, ilçeye bağlı mahallelerin sokaklarında sıcak asfalt serimi, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme hizmetlerine, kırsal bölgelerde sathi kaplama çalışmalarına aralıksız sürdürüyor. Siteler Mahallesi’nde 6 sokakta yaklaşık bin 300 ton sıcak asfalt serimi çalışmaları devam ederken Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Vekili Şener, "Bugün Siteler Mahallesi’ndeyiz. 6 sokakta asfaltlama çalışması, 5 sokakta kaldırım yenileme çalışması yapıyoruz. Siteler Mahallemizde olduğu gibi Akdeniz’in tüm mahallelerinde acil olan sokaklardan başlayarak Fen İşleri Müdürlüğümüzün yaptığı planlar dahilinde bu çalışmalarımız devam edecek. Hem asfalt çalışmalarımız, hem kaldırım yenileme çalışmalarımız hem de park yenileme çalışmalarımız devam edecek bu çalışmalarımız bu sezonda tamamlayıp vatandaşlarımızı daha huzurlu daha kaliteli standartları yüksek bir ortamda yaşatmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.

Siteler Mahalle Muhtarı Nebi Akkağıt yapılan çalışmalar için teşekkür ederek "Her yıl bu şekilde çalışma yaparak bütün sokaklarımızı tamamlayacağız. Başta Akdeniz Kaymakamımıza, Fen işleri ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün, Siteler Mahallesi’nde 6 tane sokağı yaklaşık bin 300 ton sıcak asfaltla kaplayacağı bildirildi.