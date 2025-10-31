Kayseri’de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Boks Müsabakalarında Akdeniz Belediye Spor Kulübü sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Turnuvaya 13 sporcu ile katılan Akdeniz ekibi, 11 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Cumhuriyet Kupasını Mersin’e getirdi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Bayramı kapsamında organize edilen ve Türkiye’nin farklı illerinden 250 sporcunun katıldığı müsabakalarda, Akdenizli boksörler gösterdikleri performans ile dikkat çekti. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü sporcularından 11’i kendi sıkletlerinde şampiyon olarak altın madalya kazanırken, 2 sporcu da final karşılaşmalarında ikinci olup gümüş madalya elde etti.

Elde edilen başarı ile hem Mersin’in hem de Akdeniz ilçesinin gururu olan sporcular, 13 madalya ve Cumhuriyet Kupası ile kente döndü.

"Bu anlamlı zafer bizleri gururlandırdı"

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, elde edilen başarıdan dolayı sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek, "Gençlerimizin Cumhuriyetimizin 102’nci yılına yakışır şekilde böyle anlamlı bir zafer kazanması bizleri son derece gururlandırdı. Spora ve gençlerimize yaptığımız yatırımların meyvelerini görmek mutluluk verici. Akdenizli gençlerimizin azmi, disiplini ve başarısı, ilçemizin spor vizyonunun ne kadar doğru bir yolda olduğunun kanıtıdır. Bu şanlı madalyaları Mersin’imize ve cumhuriyetimize armağan eden sporcularımıza, ailelerine ve hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Belediyesinin, farklı branşlarda altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, elde edilen bu tarihi başarının ilçe sporunun yükselişinin önemli göstergesi olduğu ifade edildi.