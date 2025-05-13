Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından, sivil savunma uzmanları ve belediye personelinin katılımıyla, üç farklı hizmet birimine bağlı sahada uygulamalı yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi..

Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Şefliği tarafından Fen İşleri Müdürlüğü Teknik Birimler Sahası, Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü sahası ile Park Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında gerçekleştirilen tatbikatlarla belediye personeli, olası yangın riskine karşı ne yapması gerektiğini uygulamalı olarak görme ve tatbik etme imkanı buldu. İş güvenliği eğitiminin de verildiği tatbikatlarda olası yangınlar halinde acil ve doğru müdahalenin nasıl olacağı ve öncelikli yapılması gerekenler personele anlatıldı.

Yangına karşı doğru müdahale teknikleri uygulamalı gösterildi

Hazırlanan tatbikat senaryosu gereğince, kapalı ve açık alanlarda yangın başlaması halinde öncelikli olarak neler yapılması ve neler yapılmaması gerektiği açıklandı. Bu kapsamda koruma ekibi, kurtarma ekibi, söndürme görevlileri ve ilkyardım ekipleri belirlenip ardından da tatbikata geçildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığındaki tatbikatta, senaryo gereği bina içinde duman çıkarılıp sözlü olarak "Yangın var" uyarısı verildi. Ardından tatbikatta görevlendirilen ekipler odalara girip yaralıları kurtardı. Sonrasında yangında ilk çıkarılacak eşyalar dışarıya çıkarıldı. Tatbikat gereği boş alanda odunlar tutuşturulup ateş yakılarak yangın söndürme tüpleriyle doğru müdahale teknikleri anlatıldı.

Eğitim ve tatbikatlar devam edecek

Büyük ve küçük çaplı yangınlarda nasıl davranılması, nelerin yapılması ve nelerin yapılmaması gerektiğinin de vurgulandığı tatbikatlarda yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve söndürücü kimyasallar hakkında bilgi sahibi olan personel de kontrollü çıkarılan ateş üzerinde uygulama yaptı. Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Şefliği; yangın, deprem ve benzeri afetlere karşı belediye personelini eğitmeye, iş güvenliği eğitiminin yanı sıra tatbikat ve uygulamalı eğitimler vermeye devam edecek.