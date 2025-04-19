Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ev sahipliğinde yapılan Akçakoca Sempozyumunda konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca’nın deniz turizminde ilerlemesi gerektiğini belirterek "Antalya yokken Akçakoca vardı" dedi.

Akçakoca Geleceğini Planlıyor konu başlığıyla ilçenin konuşulduğu toplantıya, Vali Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kurum temsilcileri ve akademisyenlerin yanı sıra vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Sempozyumda Akçakoca’nın geçmişi, bugünü ve potansiyeline yönelik yatırımlar münazara edildi.

Vali Aslan, ilçenin turizm potansiyeline vurgu yaparak hizmet sektörü, deniz turizmi ve yatırımların artırılması konusunda kurumlar arası iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Akçakoca’da tarım kültüründe katma değerin artırılması ve bu çalışmaların yürütülmesi gerektiğini belirterek "Bundan 4 yıl önce Düzce’nin tamamını kapsayan bir çalışma yaptık. Bunu Türkiye’nin önde gelen ekonomi ve teknoloji yazarlarının, iş adamlarının katılımıyla yaptık. Önümüzdeki 50 yıl Düzce tarımda, turizmde, sanayide ve ticarette hangi yöne gitmeli diye konuştuk. Bu çalışmamızı Akçakoca özelinde biraz özetlemek istiyorum. Akçakoca için tarım dediğimizde fındık. Fındık dışında bu topraklarda bir şey yapmak zor. Tarımdan elde ettiğimiz gelirin yüzde 80’den fazlasını fındıktan sağlıyoruz. Yapmamız gereken birim başına verimliliği artıracak çalışmalar yapmak. Benim görüşüm Akçakoca deniz turizminde ilerlemelidir. Bakın Antalya yokken Akçakoca vardı. Akçakoca’nın turizmde değişim yaşaması gerekiyor, burası kimlik sahibi olan bir yer" ifadelerini kullandı.

"Öğrenci için müthiş bir yer"

DÜ kampusunun genişlemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Özlü, yeni bir kampus inşası ile Akçakoca’nın her konuda büyük bir değişim yaşayacağına inandığını belirtti "Ben iki konuya vurgu yapmak istiyorum; birincisi turizm yatırımları diğeri ise üniversite. Gönlüm arzu eder ki; Akçakoca’da Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan büyük yani binden ya da bin 500 dönüm arazi tahsisi alalım. Şimdiki fakültenin etrafında hep özel mülkler var, bunun kamulaştırması imkansız. Düzce Üniversitesi’nin kampüsü iki yerde de olsun. Çünkü Akçakoca bir öğrencinin çok rahat yaşayabileceği bir yer. Deniz var, turizm var. Akçakoca bizim için ayrı bir kategoridedir. Mesela bakın; Tarihi Akçakoca Cezaevi için bir çalışma yürütüyoruz ve orayı kısa zaman içinde kütüphane şeklinde düzenleyecek, hizmete açacağız. Valimizin katkıları ile Akçakoca Bey konakları çalışmaya devam ediyor. Yine otelin işletmesi de devam ediyor. Eğitim ve turizm bu ilçe için iki öncelikli konu bunun altını çizmek istiyor" dedi.

Programın devamında Akçakoca’nın sahip olduğu özellikler, geliştirilmesi gereken alanlar ve uygulanacak stratejiler konuşuldu, davetlilerden öneriler alınarak bilimsel araştırmalar da münazara edildi. Sempozyumun ilk günü akademisyenlerin anlatımlarının ardından sona erdi.